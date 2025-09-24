Catherine en William dragen Taylor Swift-armband

Prinses Catherine en prins William hebben tijdens een bezoek aan Southport een zogenoemde vriendschapsarmband gedragen, als verwijzing naar Taylor Swift. De Britse prinses bezocht samen met prins William de klasgenoten van drie jonge kinderen die vorig jaar tijdens een dans- en yogales met Taylor Swift-thema werden vermoord.

Het paar kreeg tijdens het bezoek een vriendschapsarmband met de naam “Bebe” erop ter ere van de vermoorde Bebe King. Deze werd overhandigd door de moeder van het slachtoffer.

De zelfgemaakte vriendschapsarmbanden met kleurrijke kralen en letters worden wereldwijd massaal gedragen door fans van Swift. Deze worden vaak onderling geruild en hebben meestal een verwijzing naar nummers van de zangeres.