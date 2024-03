Catherine en William samen gezien na excuses voor bewerkte foto

De Britse prinses Catherine is weer in het openbaar gezien. Catherine en haar man prins William werden maandag samen gefotografeerd terwijl zij in de auto wegreden van Windsor. William was onderweg naar Londen voor een kerkdienst voor Commonwealth Day in Westminster Abbey. Catherine was daar niet aanwezig. Zij was onderweg naar een “privéafspraak”, melden Britse media.

Eerder was ophef ontstaan over een officiële foto van Catherine die door het Britse koningshuis was gedeeld. Daarop stond Catherine met haar kinderen George, Charlotte en Louis. Het was de eerste officiële foto van de prinses die naar buiten was gebracht sinds haar buikoperatie in januari. De foto bleek later bewerkt te zijn. Zo ontbreekt een deel van de mouw van prinses Charlotte, is de hand van Catherine wazig en ook klopt er iets niet aan de rits van Catherine.

Meerdere grote persbureaus verspreidden de foto, maar trokken die later in omdat werd vermoed dat die was gemanipuleerd. De prinses gaf maandag in een verklaring toe dat ze de bewuste foto zelf heeft bewerkt en bood haar excuses aan. Kensington Palace is niet van plan de originele foto van Catherine en haar kinderen te delen, meldt de BBC.