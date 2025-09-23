Catherine en William spreken familie van slachtoffers Southport

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het stadje Southport. De prins en prinses van Wales ontmoetten daar de families van de meisjes die vorig jaar om het leven waren gekomen toen een man tijdens een dansklas mensen met een mes aanviel.

Volgens Britse media bezocht het paar ook de school van een van de meisjes en spraken ze met leraren over de impact van de moorden en de steun aan de leerlingen en medewerkers. Volgens de aanwezige pers hoorden de prins en prinses van de kinderen over hun verdriet en hoe ze daarmee proberen om te gaan.

Met het bezoek wilden de royals hun steun betuigen aan de families en de gemeenschap na de dodelijke mesaanval. Na afloop noemden William en Catherine het op sociale media “diep ontroerend” om weer terug te zijn in Southport. Het was niet de eerste keer dat William en Catherine een bezoek brachten. Afgelopen oktober ontmoetten zij ook de families die door de dodelijke steekpartij een kind verloren.