Catherine feliciteert tennisser Draper met winst in Indian Wells

De Britse prinses Catherine heeft haar landgenoot Jack Draper gefeliciteerd met zijn overwinning in het grote tennistoernooi in Indian Wells. “Gefeliciteerd, Jack. Een fantastische prestatie. Goed gedaan”, aldus de prinses van Wales in een bericht op X.

De 23-jarige Draper won in de finale van het tennistoernooi van de twee jaar jongere Holger Rune uit Denemarken. Het is de grootste toernooiwinst tot nu toe uit de loopbaan van Draper.

Catherine staat bekend als tennisliefhebber. Ze is beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon.