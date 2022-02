Catherine gaat eind deze maand naar Denemarken

Catherine, de hertogin van Cambridge, brengt eind deze maand een bezoek aan Denemarken. De echtgenote van prins William is op 22 en 23 februari in Kopenhagen om The Royal Foundation Centre for Early Childhood, haar organisatie die zich inzet voor kinderen in de eerste jaren van hun leven, internationaal op de kaart te zetten.

De hertogin wordt op 23 februari officieel welkom geheten door de Deense koningin Margrethe met een receptie op paleis Amalienborg. Daarna luncht Catherine met kroonprinses Mary. De twee bezoeken aansluitend gezamenlijk een crisisopvangcentrum voor vrouwen.

Verdere plannen voor het bezoek van Catherine zijn nog niet bekendgemaakt.