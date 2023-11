Catherine hamert op belang veilige kindertijd

De eerste jaren van kinderen zijn cruciaal voor de rest van hun leven. Dat zei prinses Catherine vrijdagavond in de uitzending van de jaarlijkse tv-inzamelingsactie Children in Need van de BBC.

In een vooraf opgenomen videoboodschap stelde de 41-jarige prinses dat jonge kinderen zich “veilig, geborgen en geliefd” moeten voelen. “Vanavond gaat het erom alle kinderen te helpen, te ondersteunen en in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen, wat cruciaal is voor hun toekomstige gezondheid en geluk. Onze relaties, omgeving en ervaringen tijdens de eerste jaren leggen de basis voor de rest van ons leven.”

Children in Need is een jaarlijkse inzamelingsactie van de BBC voor kansarme kinderen in Engeland. De actie leverde dit jaar in totaal 33,5 miljoen pond op. Dat is omgerekend 38 miljoen euro.

Het was de eerste keer dat prinses Catherine een bijdrage aan de actie leverde. Haar man prins William leverde eerder dit jaar een soortgelijk optreden af voor Red Nose Day, waarvoor dit jaar geld werd opgehaald voor daklozen.