Catherine houdt eerste publieke toespraak in twee jaar

De Britse prinses Catherine heeft voor het eerst in twee jaar weer een publieke toespraak gehouden. De vrouw van prins William was in Londen aanwezig bij de Future Workforce Summit, een onderdeel van de campagne die zij voert om aandacht te vragen voor de eerste levensjaren van kinderen.

Volgens de BBC was het de eerste toespraak van Catherine sinds november 2023 en ook haar eerste sinds in 2024 bekend werd dat zij kanker had. Ze deelde sindsdien alleen videoboodschappen op sociale media.

In haar speech riep Catherine onder meer bedrijfsleiders op om anders na te denken over hun prioriteiten en een model te creëren waarin bedrijven “tijd en tederheid even belangrijk vinden als productiviteit en succes”. “Jullie staan dagelijks voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen winstgevendheid en een positieve impact. Maar die twee zijn niet onverenigbaar, en dat zou ook niet zo moeten zijn”, zei Catherine. Ook benadrukte ze het belang van liefde. “De liefde die we in onze vroegste jaren voelen, bepaalt wie we worden en hoe we ons als volwassenen ontwikkelen”, aldus de prinses.