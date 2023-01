Catherine houdt receptie met Engels rolstoelrugybteam

Prinses Catherine heeft donderdag samen met het mannelijke Engelse rolstoelrugbyteam gevierd dat zij wereldkampioen zijn geworden. De mannen werden welkom geheten op een receptie die is georganiseerd door Catherine. Die vond plaats in het Hampton Court Palace.

“Een genot om de winst te vieren”, schrijft Catherine bij een bericht op Instagram. Op de foto die de prinses van Wales deelt, is te zien hoe zij tussenin de spelers van het rugybteam staat. “Het is fijn om dit samen met de spelers en hun families te vieren”, aldus Catherine. “Dit record brekende team is kampioen op en naast het veld. Goed gespeeld.”

De mannen werden in november van 2022 al wereldkampioen.