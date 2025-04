Catherine in film over belang van tijd doorbrengen in de natuur

Prinses Catherine is te zien in een video over het belang van tijd doorbrengen in de natuur. De beelden zijn vorige maand opgenomen tijdens een bezoek aan Lake District, waar ze samen met Chief Scout Dwayne Fields van de Britse scoutingvereniging Scouts een wandeling maakte.

De wandeling ging langs de oevers van Lake Windermere, waar Catherine een ontmoeting had met jonge scouts van 10 tot 15 jaar. “Niet iedereen heeft misschien dezelfde band met de natuur, maar voor mij is het zo’n belangrijke plek om in balans te komen en verbinding te vinden in deze drukke wereld”, zegt de prinses. Met de kinderen sprak ze verder over de invloed van natuur op mentale gezondheid en veerkracht.

De prinses is sinds 2020 medevoorzitter van Scouts. De organisatie helpt ongeveer 450.000 jonge mensen kennis te maken met de natuur, kamperen, wandelen, kanoën en klimmen. Op die manier kunnen ze onder meer beter leren samenwerken. Dit was de eerste keer dat Catherine Dwayne Fields ontmoette, die in september 2024 de rol van Chief Scout op zich nam.

Fields denkt dat het heel belangrijk is dat kinderen in contact blijven met de natuur, zegt hij in de video. “Omdat het een plek is waar ze zichzelf kunnen pushen, zichzelf kunnen uitdagen, leiderschapsvaardigheden leren, vrienden maken en levenslange herinneringen creëren”, weet hij. “Als we dat kunnen doen, kunnen we een generatie opbouwen die passie heeft voor de natuur en die ook wil beschermen.”