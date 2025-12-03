Catherine: kerst draait om eenvoudige daden

Kerstmis draait niet om “sentimentele of grootse gebaren”, maar om eenvoudige daden van zorgzaamheid. Dat schrijft Catherine, de prinses van Wales, in een brief aan de gasten die vrijdag zijn uitgenodigd voor haar jaarlijkse kerstevenement Together at Christmas in Westminster Abbey.

“In een tijd waarin het leven soms gefragmenteerd of onzeker kan aanvoelen, nodigt het kerstseizoen ons uit om de kracht te herinneren van vrijgevigheid, begrip en hoop”, citeert The Telegraph uit de brief.

Catherine houdt Together at Christmas voor de vijfde keer. Tussen de 1600 aanwezigen zullen onder anderen vrijwilligers en liefdadigheidswerkers zijn die zich dit jaar hebben ingezet om anderen te helpen.

“De tijd, zorg en compassie die jullie geven, vaak stilletjes en onuitgesproken, en zonder enige verwachting of erkenning, maken een buitengewone impact op het leven van anderen”, zegt Catherine over het werk van vrijwilligers. “Nu het jaar ten einde loopt, hoop ik dat dit seizoen jullie momenten van rust en helderheid brengt, en dat jullie je ook omringd voelen door dezelfde liefde en zorg die jullie zo vrijgevig bieden.”

Catherine wordt tijdens de dienst vergezeld door haar man prins William. Ook hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis worden verwacht. Zij waren er tot nu toe elk jaar bij.