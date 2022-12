Catherine: kerst zal heel anders voelen zonder Elizabeth

Voor de Britse prinses Catherine zal deze kerst heel anders aanvoelen vanwege de dood van koningin Elizabeth. Dat schrijft de vrouw van prins William bij een videoboodschap die werd opgenomen voor de speciale kerstdienst in Westminster Abbey, waar een eerbetoon werd gebracht aan de in september overleden Elizabeth.

Voor de dienst die op 15 december plaatsvond werden “honderden inspirerende individuen” uitgenodigd, zegt Catherine in de boodschap. “Hare majesteit laat ons achter met een ongelofelijke erfenis, een die velen van ons heeft geïnspireerd”, aldus de prinses van Wales. “Hoewel kerst heel anders zal aanvoelen dit jaar, kunnen we nog steeds denken aan de herinneringen en tradities die we met elkaar deelden. Neem de tijd en vier met vrienden en familie alle mooie dingen die Kerstmis zo speciaal maken”, staat in een begeleidend bericht.

De speciale kerstdienst wordt op kerstavond op ITV uitgezonden. Bij de dienst waren verschillende leden van het Britse koningshuis aanwezig, onder wie koning Charles en koningin-gemalin Camilla. Ook prins William, prins George en prinses Charlotte waren bij de dienst, waar optredens waren van bekende Britse sterren als Craig David en Samantha Barks.