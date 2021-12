Catherine Keyl prijst koning voor persoonlijke verhalen: briljant

Televisiecoryfee Catherine Keyl heeft genoten van de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Zij prijst de manier waarop de koning verwees naar ontmoetingen met gewone mensen die tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden indruk op hem hadden gemaakt.

Dat zei Keyl maandag in een gesprek op NPO Radio 1. “Ik vond het briljant dat hij mensen noemde die hij had ontmoet om te zeggen dat het goede voorbeelden waren”, stelde ze. “Dan is zo’n koning tenminste echt met zijn werk bezig. Ik had hem nog niet eerder op deze manier horen spreken.”

Willem-Alexander haalde in zijn toespraak onder meer een ontmoeting met een boerengezin in Groningen aan dat zwaar gedupeerd is door de problemen met de gaswinning in die provincie. Ook vertelde hij dat een gesprek met slachtoffers van de toeslagenaffaire diepe indruk had gemaakt. Door deze affaire viel het kabinet-Rutte III, al vlot de afhandeling en compensatie van de zaak nog niet echt.

De koning riep in zijn kersttoespraak mensen ondanks hun verschillen op te blijven samenwerken. De vorst noemde de coronapandemie en de klimaatverandering als problemen die “ons allemaal raken”. Willem-Alexander erkent dat er veel verschillen zijn tussen mensen, maar hoopt op meer verbinding. Zo’n 1,5 miljoen mensen zagen de toespraak.