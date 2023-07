Catherine klaar voor vrouwenfinale Wimbledon

Prinses Catherine is zaterdagmiddag gearriveerd bij de All England Lawn Tennis and Croquet Club voor de vrouwenfinale van het tennistoernooi van Wimbledon. De prinses zal vanuit de koninklijke loge toezien of Markéta Vondroušová of Ons Jabeur er met de winst vandoor gaat.

Het is de tweede keer dat Catherine dit jaar bij het beroemde grastoernooi aanwezig is. Ook op de tweede dag gaf ze vorige week acte de présence om wat wedstrijden te bekijken. Ook in de week voorafgaand aan het toernooi was ze al in het stadion te vinden. Toen sprak ze met ballenjongens- en meisjes die op het toernooi zouden gaan werken én sloeg ze een balletje met wereldster Roger Federer.

Hoe de vrouwenfinale ook afloopt, Catherine is sowieso getuige van een historische gebeurtenis. Als de Tsjechische Vondroušová wint dan is dat de eerste keer dat een vooraf niet geplaatste speelster het toernooi wint. Als Jabeur uit Tunesië met de eer gaat strijken, dan is het de eerste keer dat een Arabische en Noord-Afrikaanse vrouw het toernooi wint.