Catherine krijgt eigen roos, opbrengst naar fonds kankerpatiënten

Prinses Catherine krijgt een eigen roos. De opbrengst van Catherine’s Rose komt ten goede aan The Royal Marsden Cancer Charity, een organisatie die patiënten in het hele land helpt om goed te leven met en na kanker. Catherine werd het afgelopen jaar zelf ook behandeld voor kanker. Inmiddels is zij kankervrij.

Het nieuws over de bloem is vrijdag aangekondigd in een bericht op het Instagram-account van de prins en de prinses van Wales. “Tijd doorbrengen in de natuur is altijd een bron van troost en kracht geweest. Tuinen en groene ruimtes bieden niet alleen schoonheid en vreugde, maar ook essentiële ondersteuning voor ons mentale, fysieke en spirituele welzijn”, staat er bij enkele foto’s van de oranjeroze roos.

De roos is vanaf vrijdag online verkrijgbaar. Mensen die de bloem bestellen, krijgen deze in de herfst bezorgd. Er zijn 15.000 rozen beschikbaar. Komend voorjaar en volgend jaar herfst wordt een nieuwe lichting verwacht.