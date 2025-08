Catherine lanceert animatievideo’s over jonge kinderen

Prinses Catherine heeft woensdag een reeks animatievideo’s gelanceerd om families en mensen die met jonge kinderen werken te helpen. De video’s verschenen op het YouTubekanaal van het Royal Foundation Centre for Early Childhood, de organisatie die Catherine in 2021 oprichtte.

Catherine vraagt al enkele jaren aandacht voor het belang van de ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren. De prinses was volgens de stichting nauw betrokken bij de totstandkoming van de filmpjes. Ze bracht tijd door met twee van de illustratoren en maakte tijdens een workshop in juni kennis met professionals die aan de ontwikkeling van de films meewerkten.

Het gaat om een reeks video-explainers waarin concepten worden uitgelegd die de sociale en emotionele ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen ondersteunen. “De nieuwe animatiefilms laten zien hoe volwassenen zorgzame, liefdevolle interacties met kinderen kunnen creëren en zo hun sociale en emotionele ontwikkeling tijdens hun vroegste jaren kunnen stimuleren”, zegt de prinses in een verklaring. “Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor het aangaan van gezonde relaties en vormen de fundamentele bouwstenen die ons door het leven kunnen helpen.”