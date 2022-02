Catherine leest Britse kinderen ‘bemoedigend verhaal’ voor op BBC

Catherine, de vrouw van prins William, heeft zondagavond op de Britse televisie het kinderboek The Owl Who Was Afraid of the Dark van Jill Tomlinson voorgelezen. Zij deed dat in het BBC-kinderprogramma CBeebies. Nadat het verhaal was afgelopen, wenste de hertogin van Cambridge de jonge kijkers een goede nachtrust toe.

De hertogin was te gast in het programma in het kader van de Children’s Mental Health Week, een week waarin de mentale gezondheid van kinderen centraal staat. Het boekje dat zij koos sloot dan ook aan op het thema van dit jaar, samen groeien. The Owl Who Was Afraid of the Dark gaat over het kerkuiltje Plop dat bang is in het donker, maar door anderen wordt geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen en angsten te overwinnen. Catherine is zelf moeder van de prinsen George (8) en Louis (3) en prinses Charlotte (6).

“Wauw, wat een bemoedigend verhaal”, zei de in spijkerbroek en coltrui geklede hertogin nadat het verhaal was afgelopen. “We kunnen allemaal wel eens bang zijn, net als onze kleine uilenvriend Plop. Maar zoals mevrouw Kerkuil zei: het is goed om meer te weten te komen over de dingen die ons bang maken. En met de hulp van anderen kunnen we onze angsten aan.” Ze sloot af door de kijkers een goede nachtrust te wensen. “Nu is het tijd om naar bed te gaan. Welterusten en slaap lekker.”

De hertogin was te zien in het vaste CBeebies-onderdeel Bedtime Story, waarin een bekende gast aan het eind van de aflevering voorleest. Catherine is het eerste lid van het Britse koningshuis dat voorleest in CBeebies. Andere Britse en Amerikaanse bekendheden die haar voorgingen waren onder anderen Elton John, Dolly Parton, Ed Sheeran en Orlando Bloom.