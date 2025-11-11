Catherine legt krans en ontmoet oorlogsveteranen

Catherine, de prinses van Wales, heeft dinsdag stilgestaan bij Armistice Day, ofwel Wapenstilstandsdag, door een krans te leggen bij het National Memorial Arboretum. De herdenking vond plaats in het Britse dorp Alrewas en werd bijgewoond door veteranen en hun familieleden.

Jaarlijks wordt op 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook wordt stilgestaan bij “degenen die zo moedig hebben gevochten in conflicten over de hele wereld”, staat op het Instagram-kanaal van William en Catherine. De prinses droeg tijdens de ceremonie een rode klaproos, waarmee oorlogsslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest worden herdacht. Na de kranslegging ontmoette Catherine een aantal veteranen, met wie ze in gesprek ging.

Ook prins William stond dinsdag stil bij Armistice Day. Op Instagram werd een videoboodschap gedeeld waarin hij onder meer opriep een rode klaproos te dragen. “We zijn het niet vergeten en zullen het ook niet vergeten”, benadrukte de prins.