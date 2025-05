Catherine: mens kan leren van vermogen van de natuur

De Britse prinses Catherine viert maandag, bij de start van de Mental Health Awareness Week, “de langdurige band tussen mens en natuur”. “En het vermogen van de natuur om ons te inspireren en te helpen bij het helen en groeien van geest, lichaam en ziel”, schrijft de vrouw van prins William in een bericht op sociale media.

“Nu we de uitdagingen van een steeds complexere en digitale wereld onder ogen zien, wordt het belang van de verbinding tussen mens en natuur nog belangrijker”, vervolgt de prinses van Wales haar bericht. Catherine is van mening dat de mens veel kan leren van de natuur, “waardoor we onze eigen groei kunnen bevorderen en onze banden met de wereld om ons heen en met elkaar kunnen versterken”.

Catherine zet zich via de Royal Foundation in voor diverse projecten op het gebied van mentale gezondheid. De Mental Health Awareness Week duurt in het Verenigd Koninkrijk tot en met zondag. Tijdens deze jaarlijkse week wordt door diverse organisaties stilgestaan bij het belang van geestelijke gezondheid.