Catherine na jaar afwezigheid terug bij St. Patrick’s Day-parade

De Britse prinses Catherine woont maandag de parade bij van de Ierse Garde ter ere van St. Patrick’s Day. Een jaar geleden miste Catherine de jaarlijkse parade, omdat zij werd behandeld voor kanker. De prinses van Wales is kolonel van het regiment.

De parade wordt gehouden bij de Wellington Barracks, een militaire kazerne in Londen. In 2023 was Catherine voor het eerst aanwezig.

De prinses van Wales deelt klavertjes uit aan de officieren van de Ierse Garde. Die traditie bestaat al sinds 1901.

St. Patrick’s Day is een Ierse feestdag. Jaarlijks wordt op 17 maart het leven van Sint-Patricius herdacht. Door de jaren heen is het feest een viering van de Ierse identiteit geworden.