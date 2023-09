Catherine neemt deel aan podcast tijdens werkbezoek in Londen

Prinses Catherine heeft dinsdag een bezoek gebracht aan jongerenorganisatie Streets of Growth. De prinses van Wales hoorde daar van het werk van de organisatie, die zich inzet om de levens van jonge mensen te veranderen. Ook nam ze deel aan de opnames van een podcast waarin gesproken werd over mentale gezondheid.

Streets of Growth streeft ernaar mensen tussen de 15 en 25 jaar oud te helpen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in een sociaal isolement zitten, gepest worden of in de criminaliteit zijn beland. Catherine hoorde van een aantal medewerkers wat de organisatie doet om jongeren te coachen. Ook sprak zij met een aantal mensen die door de organisatie zijn geholpen. Sinds de start in 2001 heeft Streets of Growth meer dan 5000 jongeren geholpen.

Catherine moest het in Londen zonder haar man prins William stellen. Hij is momenteel nog in New York voor een bijeenkomst voor zijn Earthshot Prize.