Catherine: niemand is immuun voor angsten en depressies

Catherine heeft in de aanloop naar Moederdag een videoboodschap opgenomen voor alle moeders. Volgens de hertogin van Cambridge is niemand op de wereld “immuun voor angsten en depressies”, zo zegt ze in een video voor Maternal Mental Health Alliance (MMHA), een organisatie die zich inzet voor mentale hulp voor kersverse moeders. Catherine is beschermvrouwe van de organisatie.

“Het krijgen van een kind is een van de mooiste cadeau’s die de wereld te bieden heeft, maar voor veel gezinnen is het ook een grote uitdaging”, begint de 40-jarige Catherine haar verhaal. Ze benadrukt dat moeders er niet alleen voor staan. “We weten allemaal dat een zwangerschap en bevalling heel veel van ons eisen. Jonge ouders kunnen zich enorm overrompeld voelen die eerste jaren.”

Volgens de MMHA kampt minstens 20 procent van de moeders in het Verenigd Koninkrijk met mentale problemen na de zwangerschap. “Niemand is immuun voor angsten en depressies in dit soort periodes. Daarom is het cruciaal dat we de mensen helpen die ons nodig hebben”, aldus Catherine. “Moeders moeten niet bang zijn om veroordeeld te worden als ze om hulp vragen.”