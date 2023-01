Catherine niet blij met manier waarop ze wordt neergezet in Spare

Prinses Catherine is niet blij met de manier waarop ze wordt neergezet in de autobiografie van prins Harry. Dat meldt Us Weekly op basis van een bron.

“Kate vindt Harry’s actie afschuwelijk”, zei de bron. Ze is “ontzet” omdat hij haar naam “door het slijk” heeft gehaald “en vindt het moeilijk om hem te vergeven”.

In het boek Spare (Reserve) stelt Harry dat prins William en prinses Catherine het een goed idee vonden dat hij bijna twintig jaar geleden op een besloten feest verkleed ging als nazi. Beelden van de broer van prins William in nazikostuum lekten destijds uit en zorgden voor grote ophef.

Verder vertelde de hertog van Sussex in de autobiografie dat hij erg op de prinses van Wales gesteld is. “Ze was zorgeloos, lief, aardig. Ze had net een tussenjaar gehad in Florence, wist veel van fotografie, kunst. En kleren. Ze hield van kleren.”