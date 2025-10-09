Catherine noemt digitale apparaten uitdaging voor verbinding

De Britse prinses Catherine stelt dat digitale apparaten een uitdaging vormen voor menselijke verbinding. “Hoewel nieuwe technologie veel voordelen heeft, moeten we ook erkennen dat het een complexe en zorgwekkende rol speelt in de epidemie van afzondering”, schrijft de prinses van Wales in een essay van haar liefdadigheidsinstelling Centre for Early Childhood.

“Onze smartphones, tablets en computers zijn bronnen van constante afleiding geworden, die onze focus versplinteren en ons belemmeren anderen de onverdeelde aandacht te geven die relaties vereisen”, schrijft Catherine samen met professor Robert Waldinger. “We zijn fysiek aanwezig, maar mentaal afwezig, en kunnen ons niet volledig verbinden met de mensen die recht voor ons staan.”

De vrouw van prins William noemt de uitdaging vooral groot voor baby’s en kinderen die nu opgroeien. “Voor baby’s en jonge kinderen zal de aantrekkingskracht van schermen nog groter zijn dan voor oudere kinderen en volwassenen. Maar dit is precies de periode waarin kinderen de sociale en emotionele vaardigheden zouden moeten ontwikkelen die hen hun hele leven van pas zullen komen. We voeden een generatie op die misschien meer ‘verbonden’ is dan ooit, maar tegelijkertijd meer geïsoleerd, eenzamer en minder toegerust is om betekenisvolle relaties op te bouwen.”

Volgens Catherine is het nodig een bewuste inspanning te leveren “om volledig aanwezig te zijn bij de mensen om wie we geven”. “Kijk de mensen om wie je geeft in de ogen en wees er volledig bij, want daar begint liefde.”