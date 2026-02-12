Catherine onthult thema van week voor mentale gezondheid kinderen

Catherine is er trots op om beschermvrouwe te zijn van Place2Be, een Britse liefdadigheidsinstelling voor de geestelijke gezondheid van kinderen. Dat deelt de echtgenote van prins William in een persoonlijk bericht op Instagram.

De prinses van Wales schrijft “ontzettend trots” te zijn “op het werk dat zij verrichten om gezinnen en gemeenschappen te ondersteunen bij het koesteren van kinderen en jongeren”.

In hetzelfde bericht maakt Catherine bekend dat het thema van de Week van de Geestelijke Gezondheid van Kinderen van Place2Be dit jaar het belang van erbij horen is. “Het is gemakkelijk om het belang van de dingen die er echt toe doen over het hoofd te zien: liefde, zorg en samen tijd doorbrengen. Erbij horen en verbinding zijn zo belangrijk en vormen een essentieel onderdeel van de ontwikkeling in de vroege kindertijd.”