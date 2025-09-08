Catherine onverwacht bij herdenking sterfdag Elizabeth

Catherine, de prinses van Wales, heeft prins William vergezeld bij een bezoek ter gelegenheid van de derde sterfdag van koningin Elizabeth. Aanvankelijk zou William alleen gaan, maar volgens royaltyverslaggevers wilde Catherine graag samen met haar man de vorstin herdenken en eren.

Het koppel bracht maandag een bezoek aan een vestiging van het Women’s Institute (WI) in Sunningdale. Koningin Elizabeth was bijna tachtig jaar lid van die organisatie. Catherine en William spraken met een aantal vrouwen van WI. Zij hoorden over het werk van het WI en hoe de organisatie vrouwen de kans biedt nieuwe vaardigheden te leren en deel te nemen aan gemeenschapsprojecten.