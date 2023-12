Catherine organiseert voor derde jaar kerstconcert in Westminster

Catherine, de prinses van Wales, organiseert vrijdag voor de derde keer een kerstconcert in Westminster Abbey in Londen. Tijdens het evenement worden kerstliedjes gezongen en wordt aandacht gevraagd voor een speciaal thema, dit keer zorg voor kinderen in hun jongste jaren. Het concert wordt op kerstavond uitgezonden op de Britse zender ITV.

In een promotieclipje voor het kerstconcert spreekt Catherine de kijker toe over de bijeenkomst. “Vergezel mij op kerstavond voor een speciale kerstliederendienst, waarbij we iedereen hartelijk bedanken die de allerjongste leden van onze samenleving steunen tijdens die cruciale beginjaren”, zegt de prinses in de video. De clip werd uitgezonden op ITV 1.

Tijdens het concert in de kerk zullen behalve Catherine zelf, ook haar man prins William en enkele leden van de koninklijke familie aanwezig zijn. Het koor van Westminster Abbey brengt kerstliederen ten gehore en er zijn gastoptredens van onder anderen Adem Lambert en James Bay.