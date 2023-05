Catherine picknickt met kinderen tijdens Chelsea Flower Show

Prinses Catherine heeft maandag gepicknickt met schoolkinderen tijdens de RHS Chelsea Flower Show. De prinses van Wales bracht een onaangekondigd bezoek aan de show, een dag voordat het evenement officieel begint.

“Hoi iedereen, leuk jullie te ontmoeten”, zei de vrouw van prins William voordat ze op een kleedje plaatsnam bij een groepje kinderen. “Zijn jullie hier al eens eerder geweest?” de prinses ontmoette leerlingen van verschillende scholen tijdens de Children’s Picknick. Het is de eerste keer dat de picknick met schoolkinderen plaatsvindt tijdens het evenement.

Het bleef niet alleen bij de picknick. De prinses kreeg ook een tour door de verschillende tuinen en maakte tekeningen voor de kinderen, waaronder een tekening van bloemen op een roze vel.

Natuurliefhebbers

“Het picknickseizoen is aangebroken, en dat geldt ook voor @The_RHS #ChelseaFlowerShow!”, schrijven de prins en prinses van Wales na het bezoek van Catherine op Twitter bij een serie foto’s van de prinses met onder meer de schoolkinderen. “Wat een heerlijke lunch met de volgende generatie natuurliefhebbers, het verkennen van de tuinen en het genieten van de allereerste kinderpicknick hier bij Chelsea.”

De Chelsea Flower Show is een jaarlijks evenement. Elk jaar komen leden van de koninklijke familie langs bij de beroemde show. Ook koningin Elizabeth bezocht de show geregeld gedurende haar zeventig jaar als koningin. Elizabeth was tot haar dood beschermvrouwe van de RHS. Dit jaar is er een tuin waarmee zij wordt herinnerd.