Catherine praat met rugbyspelers over vaderschap

Prinses Catherine heeft een sportieve ochtend achter de rug. De prinses van Wales bracht een bezoek aan de Maidenhead Rugby Club in het kader van haar campagne Shaping Us.

Catherine kijkt op Twitter terug op een leuke ochtend op de club. Ze sprak onder anderen met rugbysterren Danny Care en Courtney Lawes over het vaderschap en de vroege jeugd. “Tijdens onze vroege jaren beginnen we te leren hoe we onze emoties kunnen beheersen, relaties kunnen opbouwen, in onszelf kunnen geloven en veerkracht kunnen ontwikkelen – veel van de eigenschappen die je zou willen in een geweldige rugbyspeler!”, schrijft zij bij enkele foto’s.

Catherine lanceerde eerder dit jaar de campagne Shaping Us. Die campagne heeft als doel om meer aandacht te vragen voor het belang van de eerste vijf levensjaren van een kind.

De vrouw van prins William is wel vaker op het rugbyveld te vinden. Zij is beschermvrouwe van de Engelse Rugby Football Union.