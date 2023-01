Catherine praat met verkopers in Leeds over nieuwe campagne

Prinses Catherine is dinsdag met verkopers en bezoekers van de Leeds Kirkgate Market in gesprek gegaan over haar nieuwe campagne Shaping Us. De prinses van Wales trapt de campagne, bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van de eerste vijf jaren van iemands leven, dinsdag officieel af.

De prinses kreeg een rondleiding door het beroemde marktcomplex in het centrum van Leeds. Daarna ging zij met verkopers en bezoekers in gesprek over onder meer hun eigen ervaringen uit hun vroege kinderjaren, hun kijk op de Shaping Us-campagnefilm en over wat deze campagne voor hen betekent. In de campagnevideo, die ook dinsdag is gelanceerd, is te zien hoe een meisje opgroeit met de hulp van anderen.

Leeds Kirkgate Market is geopend in 1857. Zo’n 120.000 mensen bezoeken de markt elke week. Prins William en zijn vrouw Catherine waren maandagavond bij de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in Londen aanwezig bij een precampagne-evenement van Shaping Us.