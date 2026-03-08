Catherine prijst ‘liefdevolle invloed’ van vrouwen op Vrouwendag

Prinses Catherine staat met een bericht op social media stil bij Internationale Vrouwendag. De Britse zegt onder meer dat het zondag gaat om “de liefdevolle invloed” van vrouwen te erkennen.

“Vandaag vieren we de vriendelijkheid, veerkracht en stille kracht van vrouwen in onze families en gemeenschappen”, schrijft Catherine bij een foto waarop een jong meisje een vrouw omhelst. “Deze dag staat in het teken van elkaar steunen en het erkennen van de liefdevolle invloed van vrouwen, die hoop koesteren, anderen aanmoedigen en helpen om de wereld vriendelijker en medelevender te maken.”

Eerder op de dag stond Buckingham Palace ook stil bij Internationale Vrouwendag. Het hof deelde verhalen van bekende vrouwen die koningin Camilla het afgelopen jaar heeft ontmoet.