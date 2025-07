Catherine reikt schaal uit aan winnares Wimbledon-finale

Prinses Catherine reikt de schaal uit aan de winnares van de finale op Wimbledon. De prinses van Wales is weer aanwezig bij het sportevenement, nadat ze afgelopen jaar oversloeg omdat zij herstelde van haar kankerbehandeling.

De vrouw van prins William zit zaterdag tijdens de finale in de koninklijke ereloge, melden Britse media. Zij ziet daar welke speelster Wimbledon wint: Iga Swiatek of Amanda Anisimova.

Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Club, die Wimbledon organiseert. Zij is vaak op de tribune aanwezig.