Catherine schrijft voorwoord onderzoek naar ontwikkeling kinderen

Prinses Catherine heeft het voorwoord geschreven van een nieuw onderzoek dat het belang aanstipt van sociale en emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Volgens de onderzoekers kan deze ontwikkeling door ouders negatief worden beïnvloed wanneer zij tijdens gesprekken met hun kinderen op hun smartphone kijken.

Het onderzoek heet The Shaping Us Framework en is gepubliceerd door het Royal Foundation Centre for Early Childhood, een organisatie die Catherine in 2021 oprichtte. “Als mensen zijn we op ons best wanneer we omringd worden door liefde, veiligheid en bescherming”, schrijft de prinses van Wales onder meer in het voorwoord. “We floreren als we met elkaar verbonden zijn, als we het gevoel hebben dat we erbij horen, gezien en gehoord worden en geaccepteerd worden om wie we zijn. Dit betekent dat we goed naar onszelf en naar ons gedrag, onze emoties en onze gevoelens moeten kijken.”

De onderzoekers zien “toenemende zorgen” over het fenomeen ’technoference’, wat wordt beschreven als “verstoring door technologie, zoals een ouder die tijdens een gesprek op een smartphone kijkt”, blijkt uit de publicatie. Deze technoference kan “belangrijke” interactie tussen ouders en kinderen verminderen, waardoor de ontwikkeling van de communicatie van kinderen negatief kan worden beïnvloed. “Baby’s en jonge kinderen leren communiceren door niet alleen te luisteren, maar ook door sociale interactie”, aldus het onderzoek.