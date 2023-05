Catherine spreekt studenten over mentale gezondheid

Catherine, de prinses van Wales, heeft donderdag een bezoek gebracht aan een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en gezinnen. Op sociale media blikte de prinses na afloop terug op een “inspirerende ochtend”.

Bij Anna Freud, de organisatie die Catherine bezocht, werd een zogenoemde ’toolkit’ onthuld waarmee mensen zelf aan de slag kunnen in het omgaan met bijvoorbeeld angsten. De box met tips en tricks werd mede ontwikkeld door studenten. Catherine sprak met ze in het kader van een landelijke themaweek voor mentale gezondheid.

“Het was heerlijk om de studenten te ontmoeten die deze toolkit mede hebben gemaakt, en meer te horen over wat we allemaal kunnen doen om voor onszelf te zorgen in deze #MentalHealthAwarenessWeek en daarna”, deelde de prinses na afloop op de socialemedia-accounts van Kensington.