Catherine staat alvast stil bij Wereldkankerdag

De Britse prinses Catherine heeft alvast stilgestaan bij Wereldkankerdag, die dinsdag plaatsvindt. “Vergeet niet om alles te koesteren wat buiten de ziekte ligt”, schreef de vrouw van prins William in een bericht op Instagram.

Bij het bericht van Catherine is een foto geplaatst waarop de prinses van Wales in een bos staat. De prinses houdt daarbij haar handen wijd naast zich. De foto is gemaakt door prins Louis, het jongste kind van Catherine en William. “#WorldCancerDay”, besloot ze haar bericht.

Wereldkankerdag is een internationale dag die ieder jaar op 4 februari plaatsvindt. Het doel is om bewustzijn te creëren rond kanker en de preventie, opsporing en behandeling ervan te stimuleren.