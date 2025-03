Catherine staat op Britse Moederdag stil bij Moeder Natuur

De Britse prinses Catherine staat zondag stil bij Moeder Natuur, omdat het in het Verenigd Koninkrijk Moederdag is. “Laten we deze Moederdag Moeder Natuur vieren”, schrijft de prinses van Wales op sociale media.

“In het afgelopen jaar is de natuur ons toevluchtsoord geweest”, aldus Catherine. Mogelijk verwijst de prinses hiermee naar haar behandeling voor kanker. De ziekte werd begin vorig jaar bij Catherine vastgesteld. Inmiddels is zij kankervrij.

De vrouw van prins William vindt het belangrijk om te “erkennen hoe onze band met de natuurlijke wereld niet alleen ons innerlijk kan voeden, maar ons ook herinnert aan de rol die we spelen in het leven”.

Bij haar bericht deelt Catherine een video met beelden van de natuur in het Verenigd Koninkrijk. In het filmpje zijn onder meer bossen, velden, stranden en de zee te zien.