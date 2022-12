Catherine staat stil bij ‘inspirerende’ Queen in kerstdienst

Prinses Catherine heeft tijdens de kerkdienst Together at Christmas, die eerder deze maand al werd opgenomen maar zaterdagavond op de Britse tv werd uitgezonden, stilgestaan bij de dit jaar overleden koningin Elizabeth. Voor de Queen was kerst altijd een bijzondere tijd, aldus de prinses.

“Hare Majesteit koesterde kerst altijd, want voor haar was het een periode die mensen samen brengt en ons herinnert aan het belang van geloof, vriendschap en familie en het tonen van empathie en medeleven”, zei Catherine in haar toespraak. Het initiatief voor deze kerkdienst kwam vanuit de vrouw van prins William.

Speciaal voor de kerkdienst in Westminster Abbey in Londen waren volgens Catherine honderden “inspirerende” mensen uitgenodigd. “Zij die de kracht van verbinding en gemeenschappelijke waarden uitdragen en de traditie van Hare Majesteit om mensen te erkennen en te bedanken dat ze anderen hebben geholpen, in stand te laten houden”, vervolgde de prinses. “Hare Majesteit laat ons achter met een ongelofelijke nalatenschap en iets dat velen van ons heeft geïnspireerd.”