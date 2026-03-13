Catherine stuurt bloemen naar ziekenhuis waar zij werd behandeld

Prinses Catherine heeft bloemen gestuurd naar medewerkers en patiënten van het ziekenhuis waar zij werd behandeld voor kanker. De vrouw van prins William stuurde gele narcissen naar het Royal Marsden Hospital, deelde Kensington Palace vrijdag.

De prinses van Wales stuurde met de bloemen ook een kaartje mee. “Nu de lente eraan komt, wil ik jullie laten weten dat ik aan jullie denk”, schreef Catherine.

Catherine werd in 2024 behandeld voor een niet nader genoemde vorm van kanker. In januari 2025 maakte ze bekend dat ze in remissie is.