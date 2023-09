Catherine trekt reddingsvest aan bij bezoek aan militaire basis

Prinses Catherine heeft maandag een bezoek gebracht aan het Royal Naval Air Station Yeovilton in Ilchester, in het zuidwesten van Engeland. Catherine nam er een kijkje in de hangaar en mocht ook even in de luchtverkeerstoren en in de cockpit van een vliegtuig kijken. Daarnaast testte de vrouw van prins William lachend een reddingsvest van de militairen.

Het bezoek van Catherine aan de vliegbasis begon met een kijkje in de luchtverkeerstoren. Hier kreeg de prinses een headset op en richtte ze haar concentratie op de landingsbaan van het vliegveld. Een officier die in contact stond met het luchtpersoneel stond Catherine bij.

Nadien gingen de prinses en haar gezelschap naar de hangaar waar een aantal vliegtuigen werd bekeken. Hier sprak Catherine met het aanwezige personeel over de verschillende operaties die binnen de marine worden ondernomen. Ook mocht de prinses er een reddingsvest testen. Volgens Britse media was Catherine in eerste instantie een beetje huiverig om het vest aan te trekken, maar nadat ze aan het touwtje had getrokken waardoor razendsnel lucht in het vest werd geblazen, barstte ze in lachen uit.

Het Royal Naval Air Station Yeovilton is een van de twee grootste militaire vliegbases van het land. Het is daarnaast een van de drukste militaire vliegvelden van Engeland. Catherine werd vorige maand door koning Charles benoemd tot commodore-in-chief van de Britse Fleet Air Arm. Voorheen was deze titel van prins Andrew.