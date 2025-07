Catherine troost Amerikaanse tennisster na verloren finale

Prinses Catherine heeft de Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova na haar verloren Wimbledon-finale proberen te troosten. De echtgenote van prins William vertelde haar dat ze ondanks haar nederlaag trots moest zijn, melden Britse media.

Anisimova verloor de finale zaterdag met 6-0 6-0 van de Poolse Iga Swiatek. Nog nooit eerder in het professionele tijdperk sinds 1968 verloor een tennisster de finale zonder een game te winnen.

Tijdens de persconferentie vertelde Anisimova dat ze het een eer vond om Catherine te ontmoeten. “Ik wist niet zeker of ze vandaag zou komen, of ze er zou zijn, dus het was gewoon heel fijn om haar te zien. Ze had zeker een paar dingen te zeggen die me weer emotioneel maakten. Ze was echt aardig – en ze zei dat ik met opgeheven hoofd de baan moest verlaten.”

De prinses van Wales deelde op Instagram ook beelden van haar bezoek aan Wimbledon, waarvan ze sinds 2016 beschermvrouwe is. Ook feliciteerde ze via die weg nogmaals winnares Swiatek.