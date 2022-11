Catherine trotseert regen voor eerste rugbymatch in nieuwe rol

Catherine heeft zaterdag voor het eerst een wedstrijd van het Engelse rugbyteam bekeken in haar nieuwe rol als beschermvrouwe van de Britse Rugby Football Union en de Rugby Football League. Ze maakte haar debuut in Wigan tijdens de kwartfinale van de Rugby League World Cup van haar land tegen Papoea-Nieuw-Guinea.

Voorafgaand aan de wedstrijd betrad Catherine ondanks de stromende regen het veld om de spelers van beide teams te ontmoeten. Op foto’s die door Britse media zijn verspreid is te zien dat ze onder de paraplu een praatje maakt met de Engelse speler Sam Tomkins. Ze maakt daarbij een handgebaar met gekruiste vingers, waaruit duidelijk valt op te maken dat ze hem veel succes wenst.

In februari werd bekend dat Catherine de nieuwe beschermvrouwe is. Ze nam de taak over van prins Harry, de jongere broer van haar man William. Toen Harry en zijn vrouw Meghan in 2020 opstapten als senior royals, stonden zij als gevolg daarvan hun taken af als beschermheer- en vrouwe van verschillende instanties.

Of Catherine later in het toernooi nog een keer opduikt, is niet bekend. De finale wordt op 19 november gespeeld in Manchester.