Catherine viert St. Patrick’s Day met Irish Guards

Catherine, de prinses van Wales, heeft St. Patrick’s Day meegevierd bij de Irish Guards. Dat deed de vrouw van prins William in haar rol als kolonel van het regiment.

De prinses nam het defilé af en deelde traditiegetrouw takjes klaver uit aan officieren en soldaten. Ook de mascotte van het regiment, een Ierse wolfshond, kreeg een groen takje uitgereikt. Daarnaast ontmoette Catherine leden van het regiment en hun families, waarmee ze hen bedankte voor hun inzet binnen de Britse strijdkrachten. Ook dronk de prinses een biertje met de militairen.

Catherine werd in 2022, na het overlijden van koningin Elizabeth, benoemd tot kolonel van de Irish Guards. Daarvoor was prins William kolonel van het regiment.

St. Patrick’s Day wordt elk jaar op 17 maart, de sterfdatum van Sint-Patrick, gevierd. Sint-Patrick was de belangrijkste beschermheilige van Ierland.