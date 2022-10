Catherine vraagt om medeleven voor mensen met een verslaving

Prinses Catherine heeft in het kader van de Addiction Awareness Week aandacht gevraagd om mensen met een verslaving te helpen. In een video die de prinses van Wales via Twitter deelt zegt Catherine dat “de houding ten opzichte van verslavingen verandert”. “Maar we zijn er nog niet”, aldus Catherine.

“Schaamte weerhoudt mensen met een verslaving en hun families ervan om hulp te vragen”, vertelt Catherine in de video. “Nog steeds sterven mensen op tragische wijze. Wij, als samenleving, moeten erkennen dat de enige manier om degenen die lijden te helpen, is proberen te begrijpen wat hen tot verslaving heeft geleid.” De vrouw van prins William vraagt mensen dan ook om “medeleven te tonen aan zij die worstelen”.

De Addiction Awareness Week duurt van 30 oktober tot en met 6 november.