Catherine vraagt werk van kinderhospices te vieren

Prinses Catherine heeft een brief geschreven om aandacht te vragen voor het werk van kinderhospices. De vrouw van prins William schreef de brief vanwege Children’s Hospice Week, die dit jaar van 16 tot en met 22 juni is.

“Ik hoop dat u samen met mij het levensveranderende werk viert dat zij doen en hen bedankt voor de zorg die zij bieden aan kinderen en families die de moeilijkste tijden doormaken”, schrijft Catherine in de brief die werd gepubliceerd op de website van liefdadigheidsinstelling Together For Short Lives.

De prinses van Wales is zelf beschermvrouw van een aantal hospices. “Ik heb het immense privilege dat ik met eigen ogen het werk van onze kinderhospices kan zien. Door te lachen, plezier te maken en te spelen, maar ook door te luisteren, vast te houden, te zorgen en te delen, ondersteunen ze kinderen en families tijdens hun leven, hun dood en daarna.”