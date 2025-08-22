Catherine wenst Engelse rugbysters succes bij eerste WK-duel

Prinses Catherine heeft de Engelse rugbysters succes gewenst in aanloop naar de eerste wedstrijd op het WK, dat vrijdagavond van start gaat. Dat deed de vrouw van prins William, die ook beschermvrouwe is van de Rugby Football Union (RFU), in haar Instagram Stories.

Catherine wenst de Red Roses, zoals de rugbysters worden genoemd, “het allerbeste” bij hun eerste optreden op het WK. “Ik kijk ernaar uit om voor jullie te juichen en te zien hoe het team de strijd op eigen bodem aangaat.”

Engeland begon vrijdagavond om 20.30 uur Nederlandse tijd in het Stadium of Light in Sunderland aan het WK tegen de Verenigde Staten. Het is de tiende editie van het WK voor vrouwen dat elke vier jaar wordt gehouden. Het toernooi duurt tot en met 27 september.