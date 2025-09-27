Catherine wenst Engelse rugbysters succes voor WK-finale

Prinses Catherine heeft de Engelse rugbysters succes gewenst in aanloop naar de WK-finale zaterdagmiddag tegen Canada. De vrouw van prins William deelt een foto waarop ze poseert met enkele speelsters van de Red Roses, zoals de Engelse rugbysters worden genoemd.

“Succes Engeland!”, schrijft Catherine met een emoji van een roos en een cowboyhoed, het hoofddeksel dat de prinses op de foto draagt. “We wensen de Red Roses veel succes in de finale van het wereldkampioenschap rugby voor vrouwen vandaag in Twickenham. We zijn zo trots op jullie!”

Eerder op de dag wenste koning Charles, als hoofd van het Gemenebest, zowel de Engelse als de Canadese rugbysters al succes voor de finale. De Britse vorst zei geen favoriet te hebben voor de eindstrijd. “Moge de beste winnen.”