Catherine werkt samen met Roger Federer voor goede doel

Toptennisser Roger Federer heeft de handen ineengeslagen met Catherine, de vrouw van de Britse prins William. De Zwitser zal namens de Laver Cup gaan samenwerken met twee goede doelen waar Catherine beschermvrouwe van is, Action for Children en de LTA Tennis Foundation.

De twee zullen onder meer een tennisdag organiseren voor kinderen van 8 tot 15 jaar. Met het evenement wordt geld ingezameld voor kansarme en kwetsbare kinderen. Ook krijgen fans de gelegenheid om toptennissers te zien trainen voor de Laver Cup, een evenement waarbij een team van Europese tennissers het opneemt tegen een team uit de rest van de wereld. De Laver Cup vindt plaats van 23 tot en met 25 september in de O2 in Londen.

“Verheugd om aan te kondigen dat Laver Cup dit jaar samenwerkt met de hertogin van Cambridge om geld in te zamelen voor twee ongelooflijke goede doelen”, schreef de twintigvoudig grandslamwinnaar op Twitter. “Bedankt voor de steun en ik zie ernaar uit je in Londen te zien!”

De vrouw van prins William is zelf ook een fervent tennisster. Zij is ook beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), de organisator van het beroemde grastoernooi Wimbledon. Dat toernooi won Federer al acht keer in zijn carrière.