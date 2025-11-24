Catherine wil einde aan stigma rond verslavingen

Prinses Catherine heeft opgeroepen om een einde te maken aan het “stigma” rond verslavingen. In een boodschap die ze schreef voor Addiction Awareness Week drong de prinses van Wales erop aan “empathie en steun” te bieden aan mensen die met een verslaving kampen.

“Verslaving is geen keuze of een persoonlijk falen, maar een complexe psychische aandoening die met empathie en steun moet worden benaderd”, aldus Catherine. Volgens haar krijgen mensen met een verslaving ook in 2025 te maken met schaamte en veroordelingen. “Dit moet anders”, vindt de vrouw van prins William. “Het stigma rond degenen die met een verslaving te maken hebben, zorgt ervoor dat het achter gesloten deuren kan gedijen, waardoor gezinnen en gemeenschappen worden getroffen en uiteindelijk levens worden verwoest.”

De prinses is beschermvrouwe van het goede doel Forward Trust, dat mensen die herstellen van een verslaving steunt. Catherine erkent dat het moeilijk is om van een verslaving af te komen. “Maar met de juiste behandeling is het mogelijk. En dit begint met een gesprek, een luisterend oor en laten zien dat het ons iets uitmaakt.”