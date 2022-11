Catherine wil meer aandacht voor eerste levensjaren van kinderen

Catherine, de prinses van Wales, heeft in een persoonlijke boodschap gewezen op het belang van de eerste levensjaren van kinderen. De vrouw van prins William schrijft in de krant The Telegraph dat ze “vastbesloten is” om meer aandacht te vragen voor de “cruciale” eerste jaren van kinderen. “Zij zijn tenslotte onze toekomst”, aldus Catherine.

“De vroege kinderjaren, vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van vijf jaar, hebben een fundamentele invloed op ons hele leven en leggen de basis die ons in staat stelten om verder te groeien als individu, met elkaar, als gemeenschap en als samenleving”, stelt Catherine. “We weten nu dat onze hersenen zich in de eerste vijf jaar van ons leven sneller ontwikkelen dan op elk ander moment en dat de impact van die jaren enorm groot is.”

De prinses van Wales, zelf moeder van drie kinderen, waarschuwt echter dat er nog niet genoeg wordt gedaan. Terwijl het volgens haar belangrijk is een veilige en liefdevolle omgeving voor een kind te verzorgen. Zij wijst in haar bericht onder meer op complexe problemen als verslavingen en dakloosheid.

“We hebben een ongelooflijke kans, dankzij alles wat we nu weten door het werk van wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen, om een enorm verschil te maken voor de mentale en fysieke gezondheid van toekomstige generaties”, vervolgt Catherine. “Daarom ben ik vastbesloten om dit onderwerp onder de aandacht te blijven brengen en er alles aan te doen om voor de jongste leden van onze samenleving veel meer aandacht te krijgen voor die eerste cruciale jaren.”