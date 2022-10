Catherine zal vroeg opstaan om rugbyvrouwen aan te moedigen

Prinses Catherine zal de komende weken vroeg moeten opstaan om de Engelse rugbyvrouwen aan te moedigen. De ‘Red Roses’ komen binnenkort in actie op het wereldkampioenschap, dat in Nieuw-Zeeland wordt gehouden. Het WK in Nieuw-Zeeland begint zaterdag en duurt nog tot en met 12 november.

De prinses, die beschermvrouwe is van de Engelse rugbybond, beloofde in een videoboodschap voor het Engelse rugbyteam dat ze haar wekker vroeg zal zetten. Het tijdverschil tussen Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk is 12 uur. In haar boodschap dacht ze ook terug aan de keer dat ze als beschermvrouwe meedeed aan een rugbytraining in Twickenham. “Ik had zo veel plezier in Twickenham eerder dit jaar en ik kan niet wachten om te zien hoe jullie het gaan doen tijdens het toernooi.”

De vrouw van prins William wenste de ploeg bovenal veel succes. “Voor velen van jullie zal dit het eerste WK zijn waar jullie aan meedoen. Ik weet dat dit een bijzonder trots moment in jullie carrière zal zijn en ik hoop dat jullie van elke minuut genieten.”