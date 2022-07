Catherine zeilt mee tijdens catamaranrace in Plymouth

Hertogin van Cambridge Catherine is zondag aan boord gegaan van een catamaran model F50 voor een vriendschappelijke race voorafgaand aan de daadwerkelijke Sail Grand Prix in Plymouth. Gekleed in een professionele wetsuit nam Catherine plaats aan boord bij meervoudig Britse zeilkampioen Sir Ben Ainslie.

De race waaraan de hertogin meedoet, vindt plaats in het kader van de Commonwealth Games, een multisportevenement waaraan alle naties en deelstaten van het Gemenebest elke vier jaar deelnemen. Zondag wordt er nog geoefend tegen Nieuw-Zeeland, maandag starten de wedstrijden.

Hoewel de race dus vriendschappelijk is, wordt er wel gerekend op de zeilkwaliteiten van de hertogin. “Ze is echt een goede zeiler. Ze heeft ook met mij gezeild op foilingboten en we verwachten een beetje extra hulp, aangezien ze over de Atlantische Oceaan is gevaren”, zei Ainslie voor de wedstrijd tegen de lokale krant Plymouth Herald.